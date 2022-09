Dwa oblicza nowoczesnego metalu. Machine Head i Amon Amarth wystąpią w krakowskiej Tauron Arenie

Ten pierwszy pochodzi z USA – i niedawno świętował swoje trzydziestolecie. Od początku swej działalności Machine Head nawiązywał do wczesnej twórczości „ojców” thrash metalu – Metalliki i Slayera. Z czasem zespół dowodzony przez wokalistę i gitarzystę Roba Flynna dodał od siebie mocną rytmikę, zaliczając się do grona pionierów groove metalu. Do dziś za najlepsze płyty w dorobku grupy uznaje się krążki „Burn My Eyes” i „The Burning Red” z lat 90. Potem jednak Machine Head nie obniżył lotów – a dowodem tego ostatni album formacji „Of Kingdom And Crown”. Co ciekawe grupa ma polskiego gitarzystę - Wacława Kiełtykę z Decapitated.