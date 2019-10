Dwa lata niezmiennie jedyna – świętujemy drugie urodziny Serenady!

Podobno więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu, dlatego z okazji drugich urodzin Serenady zapraszamy na sobotni festyn urodzinowy wypełniony po brzegi niecodziennymi atrakcjami. Równocześnie, przez cały weekend, będzie trwała urodzinowa promocja, w której za zrobione zakupy do rozdania dla klientów Serenady jest aż 4000 prezentów. To nie koniec atrakcji, sprawdź co na Ciebie czeka 26-27 października w Centrum Serenada.

Porywająca muzyka, animacje, dużo słodkości, szeroka oferta dla najmłodszych i 4000 prezentów za zakupy dla klientów Serenady! To wszystko czeka na tych, którzy odwiedzą Serenadę w urodzinowy weekend. Centrum istnieje na mapie Krakowa już od dwóch lat. Od tego czasu zachwyca szeroką ofertą handlową, atrakcyjną architekturą i licznymi wydarzeniami dla mieszkańców miasta. Teraz zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania! Sobotni festyn urodzinowy Wesołe spotkania przy akompaniamencie znanych przebojów, słodka wata cukrowa, magiczna, wenecka karuzela i zapach popcornu. Do tego radosne, beztroskie skakanie na wielkich dmuchańcach! Wszystkie te elementy, bez wątpienia, gwarantują dobrą zabawę i wspaniałe wspomnienia. Taki też będzie festyn urodzinowy w Serenadzie. Każdy kto odwiedzi tego dnia Centrum, będzie miał niepowtarzalną okazję świętować razem z nami. Na gości Serenady czekać będzie 5000 słodkich torcików oraz ciepłe i zimne napoje. Będą mogli również odpocząć w specjalnie przygotowanej na tą okazję – imprezowej strefie chill-out. Dla dzieci przygotowaliśmy mega klocki, kolorowanki XXL, warsztaty plastyczne, studio tatuażu, malowanie buziek i zabawy z animatorami. Klienci Serenady będą mieli okazję wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami oraz spotkać mimów, szczudlarzy i cyklistów, którzy wprowadzą gości w urodzinową atmosferę. Sobotnie popołudnie umilą dźwięki fantastycznego zespołu coverowego – Boogie Band, który zagra znane i lubiane przeboje. W te urodziny to my rozdajemy prezenty! Równolegle przez cały weekend, trwać będzie specjalna akcja promocyjna, w której klienci Serenady będą mogli otrzymać prezenty za okazane paragony zakupowe. Aż 4000 praktycznych upominków, takich jak – suszarki, garnki, czajniki, tostery, żelazka czy jedyne w swoim rodzaju serenadowe skarpetki – czeka na swoich nowych właścicieli! Przed nami dwa wyjątkowe dni pełne emocji – 26 i 27 października w Centrum Serenada! Centrum Serenada przyciąga nieprzeciętną ofertą handlową oraz intrygującym designem. Tylko tu znajdują się jedyne w Krakowie salony światowych marek Van Graaf czy Forever 21. Serenada to również miejsce wyjątkowych spotkań, pełne różnorodnych kawiarni oraz największych polskich i międzynarodowych sieci modowych. Centrum Serenada al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41, 31-876 Kraków