Dwa krakowskie szpitale chcą połączyć siły i stworzyć nowy ośrodek dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym

Najpierw pandemia, która odcięła dzieci od rówieśników. A potem powrót do szkół, dla wielu trudniejszy niż pandemiczna izolacja. Wybuch wojny w Ukrainie i obawy o bezpieczeństwo, do tego problemy z nauką, poczucie niezrozumienia, przemoc rówieśnicza lub seksualna, nadmierne oczekiwania dorosłych - tak powstała prawdziwie wybuchowa mieszkanka, z którą trudno sobie poradzić.

- Chcemy stworzyć taki ośrodek, w którym mieściłby się nie tylko oddział stacjonarny ale cały system pomocy doraźnej nie tylko dla samych pacjentów, ale również dla rodziców, szkół oraz lekarzy pierwszego kontaktu, którzy mogliby konsultować z naszymi specjalistami pacjentów co do których mają podejrzenie, że mogą znajdować się w kryzysie psychicznym – tłumaczy dr Stępniewski.

Mimo że miejsc dla dzieci i młodzieży zmagających się z trudnościami psychicznymi przybywa, to wciąż jest ich zdecydowanie za mało w stosunku do rosnących potrzeb. Największy problem jest z ośrodkami, które oferują całodobową, stacjonarną opiekę psychiatrów. W Małopolsce są to trzy szpitale - kliniczny im. Babińskiego, Uniwersytecki i Dziecięcy św. Ludwika.

- Oczywiście trzeba położyć także nacisk na działania profilaktyczne, chociaż wiadomo, że one same nie rozwiążą problemów z którymi zmagają się młodzi ludzie. Trzeba więc myśleć i działać na rzecz otworzenia ośrodków, które pomogą nam sprostać tym wyzwaniom - podsumowuje dyrektor Tochowicz.

Szpitale św. Ludwika i Babińskiego liczą, że środki na inwestycję uda im się pozyskać z Funduszu Medycznego. Na ten moment termin rozpoczęcia budowy ośrodka nie jest jeszcze znany.

Uruchomienie ośrodka psychiatrii dla najmłodszych planuje także Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie

- Coraz częściej trafiają do nas dzieci po próbach samobójczych z rożnymi zaburzeniami psychicznymi, a my nie mamy ich gdzie przyjmować. Kierowane są więc do Krakowa i często jest tak, że tam nie ma miejsca i są odsyłane z powrotem – mówi Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. Tylko w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy do lecznicy zgłosiło się 90 takich pacjentów.