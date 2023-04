Dwa cuda w Wadowicach. W grudniu 2022r. Oliwierek Koman zebrał 10 mln zł na leczenie SMA, w marcu udało się to Zosi Pająk

Radości w domu Zosi nie było końca. Ta malutka dziewczynka ze Skawinek koło Wadowic miała coraz mniej czasu na przyjęcie leku. W jej wypadku problemem było to, że... świetnie się rozwijała. A lek trzeba podać jak najwcześniej.

Walka o życie dzieci chorych na SMA

- Dzięki Wam Zosia otrzymała szansę na nowe życie. Dziękujemy Anioły... Niemożliwe stało się możliwe - pisała w emocjach na facebookowym koncie dziewczynki jej ciocia. - Gubię słowa próbując ująć wszystko, co gromadzi się teraz w naszych sercach. Nie sposób ująć tych wszystkich chwil w całość

O dziewczynkę walczyły mama, babcia i ciocia. Zbiórka szła opornie, nieraz przez wiele tygodni cyfry licznika stały w miejscu. - Ona bez tego leku nie ma szans - jeszcze niedawno martwiła się babcia dziewczynki. Gdy do domu dotarła informacją, że cała kwota jest na koncie, nie było końca radości. Pod domem fetowano sukces przez kilka godzin.

- Ona dzwoniła do mnie i nie mogła nic powiedzieć, bo cały czas szlochała. Słychać było, że przeżywa straszne emocje - opowiada mama Oliwierka, Joanna. - Ja to rozumiem, bo niedawno przeżywaliśmy taką samą radość - dodaje.

Arch. rodzinne

Olwierkowi udało się zebrać całą potrzebną kwotę pod koniec grudnia 2022. Teraz przechodzi badania w szpitalu w Lublinie konieczne do podania "najdroższego leku świata". Jego mama na nadzieję, że będzie to już niedługo. Procedura opóźniła się, bo chłopczyk zachorował na zapalenie płuc. Sama choroba trwała trzy tygodnie, a po odstawieniu antybiotyku trzeba poczekać cały miesiąc, by z organizmu maluszka usunął się cały lek. Potem trzeba było powtórzyć badania.