Duże zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie na czas wakacji. Cięcia wybranych linii. W dni wolne będą kursowały co 30 minut Klaudia Warzecha

Nadchodzące wakacje wiążą się ze zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie. Mieszkańcy, ale też turyści muszą przygotować się na znaczące zmiany. Wybrane linie w dni wolne mają kursować co 30 minut. Zarząd Transportu Publicznego zapowiada także powrót linii sezonowych, które zawiozą pasażerów m.in. do zoo, nad Bagry, do Kryspinowa czy Przylasku Rusieckiego. Sprawdźcie zapowiadane zmiany.