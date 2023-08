Duże utrudnienia na A4 w miejscowości Brzezie. Na odcinku węzeł Targowisko - węzeł Niepołomice zderzyło się 5 samochodów

Do zderzenia pięciu samochodów osobowych na drodze krajowej A4 w miejscowości Brzezie doszło tuż przed godziną 9. w środę, 16 sierpnia. Utrudnienia na odcinku węzeł Targowisko - węzeł Niepołomice w kierunku Krakowa mogą potrwać do nawet do dwóch godzin. W wyniku zderzenia jedna osoba została poszkodowana.

Aktualnie ruch w kierunku Krakowa odbywa się prawym pasem.