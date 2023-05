Duża zmiana: spółka Kraków 5020 rozstała się z rzecznikiem prasowym Filipem Szatanikiem. Dzień wcześniej ujawniono niewygodne zapisy rozmów

Czarne chmury zebrały się nad rzecznikiem dzień wcześniej, kiedy to w mediach społecznościowych zostały zamieszczone screeny z prowadzonej przez niego w przeszłości korespondencji. Jej fragmenty ujawnił profil na FB "Co jest nie tak z Krakowem". Mają one być dowodem na to, że Szatanik zamawiał komentarze internetowych "duchów" do postów pojawiających się na Facebooku. Jak wynika z ujawnionej korespondencji, działania takie miały służyć głównie "gaszeniu emocji na FB", a nakierowane miały być na określone lokalne media, grupy społeczników i konkretnych miejskich aktywistów krakowskich.

Szatanik uznał to "wyrwane z kontekstu fragmenty", niezwiązane z pracą w UMK.

- Rozmowa i sprawa miała miejsce w 2018 roku. Pozostawało to bez żadnego związku z Urzędem Miasta Krakowa ani co oczywiste ze spółką Kraków5020 (jeszcze wówczas nie istniała - red.). Przedmiotem było m.in. obserwowanie procesu komunikacji wokół zagadnienia, monitoring mediów i organizacja publikacji - powszechna praktyka w branży PR. Nadawanie temu jakiegokolwiek innego znaczenia jest wysoce nieuprawnione - napisał na FB.