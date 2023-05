Duża zmiana dla kierowców w Krakowie. Otwarto część tunelu na ulicy Opolskiej. Budowa trwa, ale można już jeździć. Zdjęcia

Kierowcy mogą już korzystać z jednej z komór tunelu realizowanego wzdłuż ul. Opolskiej w ramach budowy linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. W pierwszym etapie podziemną konstrukcję udostępniono dla ruchu w kierunku Nowej Huty.

Ruch w tunelu odbywa się komorą południową. Kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy ruchu. Warto pamiętać, że konstrukcja to nadal plac budowy. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km/h. Nogę z gazu kierowcy powinni zdjąć również przy dojazdach do tunelu. Po stronie wschodniej i zachodniej będą lokalne zwężenia z uwagi na prowadzone roboty budowlane. - Zgodnie z planem, druga z komór tunelu, po stronie północnej, uruchomiona będzie prawdopodobnie 22 maja. Wtedy podziemną konstrukcją pojedziemy w kierunku Bronowic - informują w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie. Po skierowaniu ruchu kołowego do tunelu, wykonawca będzie prowadził kolejne roboty na poziomie „0”. Będą tam sukcesywnie spinane torowisko tramwajowe, a także realizowane pozostałe elementy infrastruktury – ulice, chodniki i ścieżki rowerowe.

Tunel drogowy wzdłuż ul. Opolskiej to jeden z siedmiu obiektów inżynierskich, realizowanych w ramach budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej (ma zostać udostępniona od września 2023 r.). Jego celem podstawowym jest oddzielnie ruchu tranzytowego na linii wschód – zachód od układu drogowo-torowego na kierunku północ-południe. Wszystko po to, aby usprawnić i przyspieszyć przejazd komunikacji zbiorowej. Dzięki „schowaniu” ruchu samochodowego pod ziemię, tramwaje jadące na północ sprawnie przetną ruchliwą arterię.

Tunel ma ok. 100 m długości, a włącznie z najazdami – ok. 414 m. Konstrukcja jest szeroka na ok. 23 m. Różnica docelowa poziomów pomiędzy jezdniami Trasy Wolbromskiej (poziom „0") i jezdniami w tunelu wyniesie się ok. 7,5 metrów. Jeśli chodzi o ciężar dopuszczonych pojazdów wyniesie on 50 ton.