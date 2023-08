Duża część Krakowa bez tramwajów. Pasażerowie, przygotujcie się!

Linie tramwajowe:

Linie autobusowe:

nr 172 – trasa pozostanie bez zmian. Tymczasowym przystankiem końcowo-początkowym będzie „Lindego” 03. Przystanek „Bronowice Małe” 03 będzie nieczynny. Autobusy będą zatrzymywać się dopiero na przystanku „Bronowice Małe” 08 (na ul. Balickiej). Rozkład jazdy zostanie zmieniony

nr 664 – będzie kursować bez zmian

nr 708 – zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa po trasie: „Bronowice Małe” – ul. Balicka, ul. Bronowicka, ul. Podchorążych, ul. Królewska, plac Inwalidów, ul. Karmelicka – „Teatr Bagatela” (powrót: ul. Dunajewskiego, ul. Garbarska). Linia będzie kursować co 7,5 minuty (w niedzielę do godz. 9.00 – co 10 minut).

Zasady zachowania ważności biletów:

Bilety okresowe wykupione na linie nr 4, 8, 13, 14 i 24 zachowują ważność na stałych i zmienionych trasach tych linii oraz na całej trasie linii nr 708 i ponadto: