Duża awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Prawie 50 budynków bez ogrzewania Jolanta Białek

Awaria w dostawie ciepła potrwa do godzin wieczornych Fot. Malgorzata Genca / Polskapresse

Do awarii sieci ciepłowniczej w dzielnicy Krowodrza w Krakowie doszło we wtorek 9 stycznia krótko po godz. 14. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, bez dostaw ciepła pozostaje 49 budynków w rejonie ulic: Wrocławskiej, Mazowieckiej, Kmieca, Wójtowskiej, Świętokrzyskiej, Litewskiej. Rejon awarii nie obejmuje Szpitala Wojskowego. Służby podają, że przerwa w dostawie ciepła potrwa do godz. 20.