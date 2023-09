Duet Smolik/Kev Fox wystąpi 30 listopada w krakowskim Teatrze Variete, promując nową płytę "Belly Of The Whale"

Duet Smolik/Kev Fox rusza w trasę koncertową z nowym materiałem muzycznym. Artyści znani z niezwykle energetycznych koncertów zaprezentują premierowy materiał z nadchodzącej, drugiej płyty zatytułowanej “Belly Of The Whale”, której premiera będzie miała miejsce 29 września.

Do tej pory album promowały takie single jak “Promises” oraz “Smoke and Mirrors” - bardzo przebojowe i zarazem rasowe pozycje w katalogu duetu, swoją stylistyką czerpiące z lat 90. Poza nowościami zespół zagra także przebojowe utwory z płyty “Smolik/Kev Fox” i EP-ki “Queen Of Hearts”.

„Belly Of The Whale” to dziewięć piosenek, które lirycznie i muzycznie puszczają oko do brzmień lat 80. i 90., a sami artyści śmiało mówią o tej płycie, jako o hołdzie dla popkultury i idoli czasów ich dzieciństwa. Elektryczne melodie, przepełnione vintage’owymi syntezatorami Smolika i przejmującym głosem Kev’a – zabierają fanów w podróż do czasów plakatów na meblościankach i nagrywania ulubionych piosenek z radia na kasety magnetofonowe.