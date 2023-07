Duet młodzieżowców Wisły Kraków ma pomóc Stali w utrzymaniu II ligi dla Stalowej Woli

Znalazł go w Wiązownicy, gdzie szybko stał się znaczącą postacią. O ile w Łagowie do zdobycia 5 goli potrzebował 28 występów, o tyle w nowym klubie na taki sam dorobek zapracował w 16 spotkaniach (w tym 14 od pierwszej minuty). Nie uszło to uwagi działaczy i trenerów Stali Stalowa Wola, która wiosną 2023 roku dokonała wyczynu nie lada, zdobywając awans z grupy czwartej III ligi kosztem m.in. Wieczystej Kraków.

Zanim jednak Chełmecki przeniósł się na zasadzie rocznego wypożyczenia do zespołu beniaminka II ligi, jego profesjonalny kontrakt z Wisłą Kraków (podpisany w sierpniu 2021 roku) został przedłużony o rok, do 30 czerwca 2025 roku.

Ziarko trafił do Stali i w znaczącym stopniu przyczynił się do osiągnięcia przez zespół dobrego wyniku w III lidze. Zagrał w 30 meczach, strzelił 4 gole, a warto dodać, że choć z Wisły przenosił się jako skrzydłowy lub boczny pomocnik, w debiutanckim sezonie w gronie seniorów dobrze sobie radził także jako lewy obrońca.

Trudno dziś powiedzieć, czy wiślacy będą regularnie występować na poziomie II ligi (na razie grają w letnich sparingach Stali), ale faktem jest, że obaj rozwijają się harmonijnie, za to bez wielkiego rozgłosu. I co istotne, za jakiś czas mogą wrócić do Krakowa jako ukształtowani piłkarze, bo Ziarko, którego marzeniem są ponowne występy z białą gwiazdą na koszulce, przed kolejnym wypożyczeniem także przedłużył umowę z Wisłą do 30 czerwca 2025 roku.