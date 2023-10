Duda, Krzyżanowski, Pieniądz, Stępak - utalentowani piłkarze Wisły Kraków z powołaniami do reprezentacji Polski

Piłkarze Wisły walczą o wyjazd na mundial w Indonezji

Pieniądz zaczynał sezon w kadrze wiślackich rezerw i występował w 4. lidze, ale przed kilkoma dniami został przeniesiony do juniorskiej drużyny Karola Nędzy. To duże wzmocnienie dla zespołu broniącego się przed spadkiem z CLJ, miał spory udział w ostatnim, wygranym meczu z Widzewem Łódź (2:1).

Ten ostatni wyrósł na rewelację rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-19, w wielu sytuacjach ratując niedoświadczony zespół Wisły przed stratą goli. Co więcej, popisuje się niesamowitą skutecznością przy obronie rzutów karnych, w tym sezonie obronił ich już trzy.

Najbardziej zapracowani w przerwie reprezentacyjnej będą piłkarze przygotowujący się do występu w mistrzostwach świata do lat 17, które w listopadzie odbędą się w Indonezji. Są wśród nich trzej wiślacy: obrońca Jakub Krzyżanowski , pomocnik Adam Pieniądz i bramkarz Jakub Stępak .

Podczas październikowej przerwy kadra U-17 w ciągu sześciu dni zmierzy się ze Szwedami, Słowakami i Czechami. Dla kandydatów do gry w drużynie Marcina Włodarskiego to decydująca próba i zarazem ostatnia szansa na wywalczenie powołania na turniej w Indonezji. W kadrze na juniorski mundial znajdzie się 21 zawodników.

Druga grupa, w której jest Jakub Krzyżanowski z Wisły, a także Piotr Kowalik z Sandecji Nowy Sącz, rozpoczęła zgrupowanie 10 października w Jarosławiu i w piątek 13 października zmierzy się w Rzeszowie ze Słowacją, a następnie uda się do Opola, gdzie 17 października rozegra mecz z Czechami.

Małopolanie w drużynach narodowych U-20 i U-15

Kolejny z graczy "Białej Gwiazdy" powołany do kadry to Kacper Duda. 19-letni pomocnik pojawił się na zgrupowaniu prowadzonym przez trener reprezentacji Polski U-20 Miłosza Stępińskiego, by zagrać w piątek w towarzyskim meczu z Włochami w Catanzaro.

Dodajmy, że przed taką samą szansą stanęli dwaj młodzi piłkarze Puszczy Niepołomice: bramkarz Oliwier Zych i napastnik Jordan Majchrzak.

Natomiast w zakończonym w sobotę towarzyskim turnieju UEFA Development (rocznik 2009) występował Kacper Boratyński, pomocnik Hutnika Kraków. Reprezentacja Polski do lat 15 wygrała z rówieśnikami z Walii 2:1 (Boratyński zagrał w pierwszej połowie), przegrała 2:4 z Islandią (tym razem Kacper przebywał na boisku przez całą drugą połowę) i zremisowała z Hiszpanią 1:1 (77 minut krakowianina) w meczu, który zakończył się wygraną gości po serii rzutów karnych.