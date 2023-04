Drzewa zatopione w "betonie" zbulwersowały mieszkańców Nowej Huty. Urzędnicy wyjaśniają, że to, co wygląda na beton, wcale nim nie jest Marcin Banasik

Mieszkańcy Nowej Huty drobiazgowo obserwują postępy pracy przy rewitalizacji Alei Róż. Kilka dni temu zauważyli, że wokół drzew, w miejscu zerwanych betonowych płyt wylano beton. Zdjęcie drzew zatopionych w szarej masie trafiły do internetu, co spotkało się z oburzeniem mieszkańców. Zarząd Zieleni Miejskiej uspokaja i wyjaśnia, że to co widać na zdjęciach, to nie beton, a po prostu warstwa mineralna.