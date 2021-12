Druga edycja butikowych targów vintage w Krakowie. Jest w czym wybierać [ZDJĘCIA]

Na targach można było znaleźć świetny asortyment z duszą z kategorii UBRANIA, DODATKI i DOM. Nie zabrakło także miejsca na dodatkowe atrakcje w postaci warsztatów, a także… wspólnych łowów na Hali Targowej.

"Możecie być pewni - i tym razem wystawcy zadbają o to, aby każdy znalazł dla siebie coś wyjątkowego. Czekać będą na Was perełki z kategorii UBRANIA, DODATKI I DOM. Być może przy tej okazji znajdziecie także wyjątkowe świąteczne prezenty z duszą? ? Za to właśnie kochamy VINTAGE ?" - czytamy na stronie organizatorów targów.