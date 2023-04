Droższe parkowanie w strefie od sierpnia 2024 roku. Trzeba przerobić parkomaty

- Zróżnicowanie opłat w strefie parkowania planujemy wprowadzić od 5 sierpnia 2024 roku. W związku z poszerzeniem strefy chcemy przeprowadzić przetarg na dostarczenie 300 nowych parkomatów. Mają to być już urządzenia z nowym interfejsem i możliwością różnicowania opłaty. W istniejących parkomatach trzeba będzie natomiast zmienić interfejsy, aby można było je przystosować do pobierania różnych opłat. Na to wszystko potrzeba czasu. Uważamy, że 5 sierpnia przyszłego roku to bezpieczny termin, do którego uda się nam to zrobić - informuje wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.