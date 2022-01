Droga S7 Kraków - Myślenice. Poznaliśmy sześć możliwych wariantów przebiegu nowej trasy [MAPY]

Docelowo droga S7 ma być drogą ekspresową na całej długości, czyli z Gdańska do Rabki-Zdroju. Na południe od Krakowa ekspresówka zaczyna się jednak dopiero 30 km dalej, bo w Myślenicach.

Droga, która dziś łączy Kraków z Myślenicami to droga dwujezdniowa, której parametry nie pozwalają na to, aby była to droga ekspresowa. Jest też coraz bardziej zatłoczona, bo natężenie ruchu z roku na rok rośnie.