Dramatyczna walka o życie mężczyzny w Krakowie. Wyziębnięty i przemoczony bezdomny mężczyzna został znaleziony na ul. Ujastek Aleksandra Łabędź

W piątek, 9 lutego, funkcjonariusze krakowskiej straży miejskiej udali się na interwencję na ulicę Ujastek. Według osoby zgłaszającego, od jakiegoś czasu we wspomnianym miejscu miała przebywać osoba bezdomna. Na miejscu strażnicy miejscy zastali przemoczonego i zziębniętego mężczyznę od którego można było wyczuć woń alkoholu. Gdy funkcjonariusze przetransportowali go do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień u mężczyzny niespodziewanie doszło do nagłego zatrzymania krążenia.