Dr Jerzy Friediger: Dla urzędników liczą się tylko tabelki, nie chorzy. Zapiski z pierwszej linii frontu, cz. XIII

- Szpitale powiatowe są okradane, niezależnie od rządów – mówi dr Jerzy Friediger, dyrektor szpitala Żeromskiego. Zapiski z pierwszej linii frontu, cz. XIII .

Piątek, 12 czerwca Wschód słońca: 4. 33 Dostaliśmy pismo z NFZ, który zdecydowanie odmawia nam zapłacenia dodatków dla pracowników z oddziału COVID. Jak się okazuje, dwójka dzieci, które przyjęliśmy bez dodatniego wyniku, „załatwiła” nam cały oddział. Co ja mam teraz powiedzieć pracownikom? Że się pomyliłem Nie spodziewałem się takiego ciosu i nie odpuszczę , bo to bezduszne działanie. Nie chodzi o pieniądze dla mnie, ale dla tych, którzy walczyli o życie innych, kiedy cały kraj bił im brawo. Bilans: Zarażonych: Polska: 28 577 , 1 222 ofiary śmiertelne Sobota, 13 czerwca Wschód słońca: 4. 33

Niedziela,14 czerwca

Wschód słońca: 4.33 Nie lubię zwykle sięgać do takich argumentów, ale kiedy brakuje mi innych podkreślam wymiar etyczny naszej pracy. Podstawową funkcją, do której jesteśmy powołani, to leczenie chorych, potrzebujących. W oczach urzędników ta funkcja jest jednak odstawiona na bok, jakby była przy okazji tabelek i rozliczeń. Nie ma na to mojej zgody.

Bilans weekendu: Zarażonych: 29 392, 1 247 ofiar śmiertelnych Poniedziałek, 15 czerwca Wschód słońca: 4. 33 Na koronawirusie dobrze wychodzą tylko szpitale jednoimienne. A my? Możemy pracować jak mrówki i nic. Coś w tym wszystkim nie gra. Okazuje się, że to co jest nam dane jako ryczałt covidowy jest odliczany od ryczałtu podstawowego. To paranoja, jeśli wykonany więcej świadczeń, nikt nam za nadwykonania nie płaci, jeśli mniej, pieniądze są nam odbierane. Bilans dnia: Zarażonych: 29 788 , 1 256 ofiar śmiertelnych Wtorek, 16 czerwca Wschód słońca: 4 .33 Nie łudzę się, że po wyborach coś się zmieni. Dość już widziałem, przeżyłem, by być tak naiwnym. Wszystkie rozstrzygnięcia, które zapadają, odbywają się kosztem szpitali. Ta sytuacja jest koszmarna i wygląda na świadome działanie przeciw nam. Szpitale powiatowe są okradane, niezależnie od rządów.

Bilans dnia: Zarażonych: 30 195 , 1 272 ofiary śmiertelne Środa,17 czerwca Wschód słońca: 4.33 Jedną ręką dają, drugą zabierają, można naprawdę dostać białej gorączki. Na konferencji minister Cieszyński oświadcza, że dostaniemy 3 procent więcej do świadczeń szpitalnych, dziś NFZ oświadcza, że zabiera nam 1 procent z innej puli. Do tego tłumaczenia, że nie mogą nam płacić podwójnie, jeżeli już ryczałt covidowy, to nie zwykły. Tak NFZ pogrywa od lat jakby chodziło o jakieś meble, a nie chorych. Na razie nie jestem w stanie powiedzieć, na czym trzeba będzie oszczędzać. Wiem, że zabraknie pieniędzy i nie będziemy w w stanie zapłacić w terminie, co skończy się na odsetkach i większym zadłużeniu. Bilans dnia: Zarażonych: 30 701, 1 286 ofiar śmiertelnych Czwartek, 18 czerwca Wschód słońca: 4. 33 Prawda jest taka, że personel, który pracuje przy koronawirusie, nie dostanie za to ani grosza więcej. Oni dostaną za to, że nie wykonują w tym momencie innej pracy. Naprawdę jest kiepsko. Przed koronawirusem było trudno, w czasie epidemii jest bardzo trudno, po wszystkim będzie tragicznie. Nie jestem ekonomistą, ale już wiem, że brakuje mi 10 procent budżetu. Nie na pałace, ale na funkcjonowanie i leczenie chorych.

