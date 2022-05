"Downton Abbey: Nowa epoka". W Kinie Pod Baranami seans tylko dla dojrzałych widzów

"Downton Abbey: Nowa epoka" to zrealizowany z ogromną dbałością o szczegóły portret brytyjskiej arystokracji. Jego bohaterami jest szanowana rodzina Crawleyów, która wyjeżdża do posiadłości na Lazurowym Wybrzeżu. Miejsce to skrywa sekret przeszłości nestorki rodu, Violet Crawley (Maggie Smith), którego ujawnienie może wiele zmienić.

"Downton Abbey: Nowa epoka" to kontynuacja filmu z 2019 r., nad którą również czuwał Julian Fellowes - nagrodzony Oscarem scenarzysta, specjalizujący się w filmowych i serialowych opowieściach o przeszłości Wielkiej Brytanii. Reżyserem dzieła jest Simon Curtis.

Tym razem film zabierze nas na Riwierę Francuską. Dowiemy się o tajemniczej przeszłości Violet Crawley. Dla Crawleyów będzie to bardzo ważna podróż, która pozwoli im na nowo poznać historię rodziny. Światło ujrzą nieznane dotąd fakty. Nie oznacza to, że w Downton Abbey nic ciekawego nie będzie się działo. Do rezydencji przyjedzie ekipa filmowa. Okaże się, że będzie miało to zaskakujące konsekwencje dla arystokratów.