Dorota Pomykała nagrodzona na festiwalu w Nowym Jorku

- To najważniejsza, jak dotąd, rola Doroty Pomykały w polskim kinie, a mówimy o aktorce z ogromnym dorobkiem – podkreśla filmoznawca Łukasz Maciejewski. – Wspaniała krakowska aktorka właściwie nie schodzi z planu, a ponieważ jest niewiele ról dla dojrzałych aktorek, więc „Kobieta na dachu” to swego rodzaju benefis aktorki dojrzałej. Ale ten film wyróżnia także to, że nie jest to film inwazyjny, postać zagrana przez Dorotę Pomykałę nie jest manifestacją jakiejś określonej postaci, ale zrozumieniem dla kobiecości. Ponieważ Pomykała ma w sobie zarówno bardzo dużo ciepła, jak i desperacji, świetnie to wygrywa niesie ten film. I jeśli ten film jest bardzo interesujący, a jest, to jest to ogromna zasługa Doroty Pomykały.