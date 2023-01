Dor Hugi opuszcza Wisłę Kraków. Klub oficjalnie potwierdził wypożyczenie Izraelczyka Bartosz Karcz

Andrzej Banaś

Dor Hugi został wypożyczony z Wisły Kraków do Ihudu Bnei Sakhnin do końca sezonu. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza latem. Kontrakt Izraelczyka z "Białą Gwiazdą" obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.