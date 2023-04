"Dopraw miasto zielenią": gdzie po bezpłatną saszetkę nasion na łąkę kwietną? ADRESY, GODZINY Małgorzata Mrowiec

Dobiega końca drugi tydzień akcji "Dopraw miasto zielenią", w ramach której można odbierać saszetki ze specjalnie dopasowaną do miejskich warunków mieszanką nasion. To projekt, który ma zachęcać krakowian do zazieleniania swoich balkonów, rabat, jak i wolnych przestrzeni w okolicy. Nasiona można odebrać z poruszającego się po wyznaczonej trasie roweru cargo, który zatrzymuję się m.in. w parkach, według ustalonego harmonogramu.