„Doppelgänger. Sobowtór” otworzy 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nowy film Jana Holoubka w kinach od 29 września

- To historia o dwóch mężczyznach, którzy z zupełnie różnych pobudek poszukują swojej tożsamości. Przez dłuższy czas nie wiedzą o swoim istnieniu, a są nierozerwalnie złączeni od samego początku. Jeden drugiemu ukradł tożsamość, drugi jej poszukuje, jednak to ten pierwszy orientuje się, że właściwie nie wie kim jest i że się zatracił w udawaniu kogoś innego – tłumaczy Jan Holoubek.

- Współpraca Wschodu z Zachodem, zakazana namiętność Niemki do Polaka, ryzykowne operacje śledcze – efekty kreacji aktorskich w realiach lat 70. i 80. będziemy oglądać już we wrześniu. Ponad 40 dni zdjęciowych, prawie 70 obiektów, około dwóch tysięcy statystów – wszystko po to, by stworzyć odpowiednią scenerię dla niezwykłej historii wyreżyserowanej przez Jana Holoubka, który już nieraz udowodnił, że potrafi wzbudzać głębokie emocje w widzach - zapowiada producentka, Anna Waśniewska.