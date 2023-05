Donald Tusk i Rafał Trzaskowski przyjadą spotkać się z mieszkańcami Krakowa. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej odwiedzą Małopolskę

Jak poinformował poseł na Sejm RP Aleksander Miszalski, w przyszłym tygodniu w ramach akcji Koalicji Obywatelskiej „Tu jest przyszłość!" na spotkanie z mieszkańcami Krakowa przyjedzie Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Spotkanie odbędzie się w Hali Wisły przy ul. Reymonta 22 w poniedziałek, 15 maja o godz. 17.30 (wejście od 16.30).

- 15 i 16 maja w Małopolsce odbędzie się akcja „Tu jest przyszłość", która prowadzona jest przez Koalicję Obywatelską od ponad miesiąca. Co tydzień parlamentarzyści KO odwiedzają kolejne regiony i właśnie za kilka dni będzie to ten czas, gdy przyjadą do Małopolski. W sumie będzie dokładnie 110 parlamentarzystów, którzy odwiedzą 50 miejscowości. Łącznie odbędzie się ponad 120 spotkań - mówi Aleksander Miszalski.