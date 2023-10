Dominik Olszowy dołącza do Tadeusza Błażusiaka w walce o tytuł mistrza Ameryki AMA EnduroCross. Obaj wystartują też w Tauron Arenie Kraków

Dominik Olszowy to jeden z najbardziej utalentowanych reprezentantów naszego kraju – na koncie ma m.in. tytuł mistrza świata SuperEnduro w kategorii Junior (2021/2022), a w ubiegłym sezonie zaliczył najlepszy na świecie debiut w kategorii Prestige zajmując wysoką, piątą lokatę. Poniżej rozmowa z motocyklistą.

Co skłoniło Cię do takiej decyzji?

Na początku chciałbym podkreślić, że SuperEnduro jest moją ulubioną dyscypliną i tego nie ukrywam. Gdy tylko usłyszałem, że jest możliwość zakończenia troszkę szybciej sezonu Hard Enduro i wcześniejszego przygotowania się do SuperEnduro i wystartowania w Stanach, a co za tym idzie powrotu do Europy w dużo większym gazie na pierwszą rundę mistrzostw świata SuperEnduro, to nie zastanawiałem się długo.

Co najbardziej ekscytuje Cię przed nowym wyzwaniem? Twój debiutu w Stanach czy może start w barwach nowego teamu?

Na pewnie ekscytuje mnie wyjazd do Stanów, nie chodzi o jedzenie (śmiech), ale bardziej o fanów i pokazanie naszego patriotyzmu. Podejście do motosportu jest tam na nieco innym poziomie niż w Europie. Swój pierwszy start mam już tam odhaczony, ścigałem się tam podczas Mistrzostw Świata Hard Enduro. Jestem również bardzo podekscytowany startem w barwach nowego zespołu, może nawet troszeczkę bardziej niż samą wizytą w USA. Niesamowicie cieszę się, że udało mi się dostać do fabrycznego teamu i jestem teraz bardzo ukierunkowany na SuperEnduro jako zawodnik Rieju i to jest moim głównym celem.