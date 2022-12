"Dom pod Dwoma Orłami" - nowy serial telewizyjnej Jedynki od 1 stycznia co niedzielę o godz. 20.20

Akcja serialu „Dom pod Dwoma Orłami” rozpoczyna się latem roku 1997 Marianna (Sonia Mietielica studentka architektury, wraca ze stypendium w USA do rodzinnego domu we Wrocławiu Jej matka Helena Lach (Agnieszka Mandat), z zawodu stomatolog, to wiecznie zapracowana, oddalona od rodziny perfekcjonistka Babcia Zofia Szablewska (Małgorzata Zajączkowska), jest przeciwieństwem Heleny Pełna energii, ciepła i humoru, bezgranicznie kocha Mariannę Marianna przyjeżdża do Polski z narzeczonym Paulem (Thomas Christian), którego rodzina ma polskie korzenie i który postanowił odwiedzić ich rodzinne strony na dawnych Kresach.

- Scenariusz serialu to obraz życia na Kresach Rzeczpospolitej od końca wojny z bolszewikami, przez 1 września i 17 września 1939 roku, pierwsze wywózki Polaków w zimie 1940, przez Rzeź Wołyńską aż po masową repatriację tych wszystkich Polaków, którzy na Kresach jeszcze zostali do 1945 roku. Podobnie obraz życia niemieckiego Dolnego Śląska i jego stolicy Breslau od końca I wojny światowej aż do upadku Festung Breslau w 1945. Pokazaliśmy też "ruskij mir", wprowadzany przez wojska radzieckie wkraczające do Polski we wrześniu 1939 oraz później do Breslau w roku 1945 - mówią twórcy serialu Małgorzata Kopernik i Waldemar Krzystek.