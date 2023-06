Dom i ogród. Spełnij marzenie o pięknym domu z zadbanym ogrodem

Czerwiec to doskonały czas na remont. Długie dni sprzyjają planom remontowo-budowlanym. Teraz także jest gorący czas w ogrodzie i na działce. Podpowiadamy, kto może nam pomóc w realizacji naszych planów zadbania o dom i otoczenie.

Wiele osób uważa, że lato to najlepszy czas na remont domu lub mieszkania. Przeważają względy praktyczne: sprzyja pogoda i urlop. Jedni decydują się na gruntowny remont, inni potrzebują jedynie odświeżenia i odmalowania, by było czysto i schludnie. Ich specjalność to budowa i wykończenie domów jednorodzinnych. Z Checking.pl możesz spełnić marzenie o własnym domu z ogródkiem. Zajmują się także doradztwem technicznym. Do budowy domu podchodzą kompleksowo. To oznacza, że mogą zdjąć Ci z głowy ciężar zajmowania się tym, na czym niekoniecznie musisz się znać. Budowa, modernizacja, remont domu, począwszy od dachu a skończywszy na miejscu parkingowym i komórce na narzędzia – można na nich liczyć: wszystkim się zajmą. Doświadczenie i doradztwo na najwyższym poziomie. Rzeczowo i na temat. Konkretnie. Gdzie? Maxwent, czyli: Klimatyzacja - Wentylacja - Ogrzewanie – Oblachowanie. Otrzymamy tu profesjonale usługi wykonawcze, pomiarowe oraz serwisowe w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. To nie wszystko! To także fachowe porady w doborze rozwiązań i ich dopasowaniu do potrzeb oraz warunków technicznych, sprawna realizacja bez przesuwania terminów oraz last but not least: uczciwa cena. Wykorzystajmy energię ze słońca! Freepik Koszty tradycyjnych źródeł energii wciąż rosną. Nic dziwnego więc, że coraz więcej osób szuka alternatywnych rozwiązań. Jedną z opcji, która staje się coraz bardziej popularna, jest energia słoneczna. Energia odnawialna dla domu to ulga dla Twojego portfela. El-Klim. Usługi elektryczne to profesjonalne usługi elektryczne i pełen serwis elektryki. Specjalizują się głównie w montażu instalacji elektrycznych zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użytkowych. Zajmują się instalowaniem paneli fotowoltaicznych, tak dla odbiorców indywidualnych, jak i w budynkach komercyjnych czy użyteczności publicznej. Mają więc za sobą ogromne doświadczenie i opinie zadowolonych klientów.

Jesteś szczęśliwym posiadaczem ogrodu czy właścicielem działki? Czujesz radość i masz satysfakcję z pięknie utrzymanego ogrodu, ale i mnóstwo pracy. Z pewnością potrzebujesz niezawodnych narzędzi i urządzeń. Pracownie Zieleni Banach to autoryzowany dealer urządzeń marki Stihl i Stiga. Zapewniamy profesjonalną obsługę zarówno na etapie wyboru, zakupu sprzętu, jak i późnej w okresie jego użytkowania. Kosiarki, nożyce ogrodowe, kosy, roboty koszące, traktory ogrodowe - tutaj potrafią doradzić, jaki sprzęt będzie dla nas najlepszy. Dzięki temu praca w ogrodzie będzie łatwiejsza, a nasz teren – pięknie zadbany. Wszystko, co dotyczy odnawialnych źródeł energii: z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, klimatyzacji, hydrauliki i ogrzewania znajdziesz wygodnie w jednym miejscu: EcoWatt Hurtownia OZE Montaż Serwis. Nie tylko sprzedają hurtowo i detalicznie, ale fachowo doradzą w wyborze materiałów i realizacji całego przedsięwzięcia. Specjaliści montują, serwisują, doradzają i pomagają w uzyskaniu dotacji. Tutaj pracuje się sprawnie i rzetelnie! By cieszyć się spokojem w ogrodzie, najpierw musimy nieco zadbać o zieleń Freepik Specjaliści od ogrodów i nie tylko to Arch-Bruk ogrody i brukarstwo. Wysłuchają cierpliwie, doradzą uważnie i umiejętnie wykonają dla Was taki ogród, że sąsiedzi zbledną z zazdrości. Wszystko, co znajduje się wokół domu, i wymaga uwagi: teren do zagospodarowania i zakładanie trawników, uporządkowanie ogrodu, wybrukowanie ścieżek czy podjazdu do garażu, mycie kostki brukowej, czy formowanie żywopłotów albo profesjonalnie wykonane cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów – oni dadzą radę! Ogrodzenie daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale może być też estetyczną ozdobą Freepik Budując dom, warto pomyśleć też o ogrodzeniu. ArtSPAW zrobi dla nas balustrady ze stali nierdzewnej, a także kute ogrodzenia aluminiowe, kraty, furtki i bramy stalowe czy profile aluminiowe. Potrafią wykonać także nietypowe zamówienia: każdy rozmiar i rodzaj materiału. Jeśli na przykład marzysz o balustrady nierdzewnej połączenej ze szkłem – to dobrze trafiłeś. Można zamówić tu bramy wjazdowe skrzydłowe i przesuwane. Co ważne, bramy i ogrodzenia są zabezpieczone przed korozją, bo ArtSPAW to także lakiernia proszkowa – malarnia proszkowa, która pozwala na malowanie naprawdę dużych elementów.

FILL to nie tylko wszelkie żaluzje, rolety, ale i całe systemy osłonowe zewnętrzne i wewnętrzne. Urządzenia te nie tylko dodają naszemu domowi urody oraz chronią naszą prywatność, ale i wzmacniają bezpieczeństwo. Warto zainwestować w instalacje rolet zewnętrznych, które – oprócz okien – można zamontować na drzwiach, co przyda się podczas dłuższych wyjazdów. Rolety sterowane elektrycznie zintegrujemy dodatkowo z systemem alarmowym i innymi elementami inteligentnego domu. Nie bez znaczenia jest, iż system rolet znacząco wpływa na redukcję kosztów przeznaczonych na ogrzewanie i chłodzenie domu. Bramy, osłony tarasowe – to wszystko wpływa nie tylko na codzienny komfort życia, ale i podnosi wartość naszej nieruchomości. Jakość - na najwyższym poziomie. Podejście do klienta - indywidualne. Firma Handlowo Usługowa Eksa z powodzeniem pracuje na rynku od ponad 30 lat. Legitymując się takim doświadczeniem dobrze i solidnie wykonują instalacje elektryczne, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i centralnego odkurzania, oraz szeroki wachlarz usług w zakresie budowlanym: roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane, odwodnienia, ogrodzenia, prace brukarskie, izolacyjne. To nie wszystko - możesz na nich liczyć w każdej chwili: prowadzą pogotowie awaryjne. Klimatyzacja w domu to nie tylko wyższy standard życia, ale i większa wartość nieruchomości Freepik Tu nie boją się wyzwań, a praca jest ich pasją. Klimatyzacja to już nie jest luksus, a konieczność. Universe Klima to profesjonalny montaż klimatyzacji, ogromna wiedza, dotycząca klimatyzacji, ale i materiałów, w których przyjdzie pracować ekipie. Kiedy jesteśmy na etapie wyboru klimatyzacji, specjalista w przystępny sposób doradzi, podpowie, rozwieje ewentualne wątpliwości. Sam proces montażu przebiega bardzo sprawnie. Firma dokonuje również przeglądów. Warte podkreślenia jest, że tu fachowcy wyjątkowo dbają o to, by pozostawiać po pracach montażowych wzorowy porządek. Pozostaje tylko cieszyć się z klimatyzacji, która na pewno podnosi komfort życia. Partnerzy Tematu Tygodnia:

- CHECKING

- MAXWENT

- EL-KLIM

- BANACH

- ECOWATT

- ARCH-BRUK

- ART SPAW

- FILL

- UNIVERSE KLIMA

- EKSA

Jak zbudować dom i się nie rozwieść? Zobacz 3 sposoby NA