Dolnośląskie: magiczne miejsca i najciekawsze atrakcje na Święta i Nowy Rok 2021/2022. Pomysły na rodzinny weekend

Dolnośląskie na Święta i Nowy Rok: coś dla każdego

Dolnośląskie atrakcje na sezon świąteczny i noworoczny 2021 są liczne i różnorodne. Każdy znajdzie coś dla siebie wśród kolorowych jarmarków bożonarodzeniowych, niezwykłych ogrodów świateł, nietypowych muzeów, parków rozrywki. Czekają na Was koncerty, kuligi i żywe renifery. Koniecznie zapoznajcie się z listą atrakcji, którą dla Was przygotowaliśmy: Dolnośląskie na Święta i Nowy Rok 2021/2022.

Dolnośląskie w atmosferze Świąt, czyli jarmarki bożonarodzeniowe 2021

Zazwyczaj wrocławski jarmark bożonarodzeniowy to nie tylko piękne iluminacje i stragany z pysznym jedzeniem, świątecznymi ozdobami i rękodziełem. Impreza jest bardzo przyjazna dzieciom, które mogą korzystać z licznych atrakcji w Zimowym Labiryncie i Bajkowym Lasku.

Największy i najbardziej znany jarmark bożonarodzeniowy Dolnego Śląska odbywa się we Wrocławiu. Został otwarty na Rynku i Placu Solnym 19 listopada i potrwa do 31 grudnia 2021. Na 3 grudnia zaplanowano zapalenie choinki.

Niestety, w tym roku z powodu pandemii koronawirusa jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu ma mieć charakter tylko handlowy, bez występów scenicznych, parad i warsztatów dla dzieci. Mimo to warto się pojawić, by podziwiać piękne iluminacje i skosztować trochę grzanego wina i pierników.

Mniejsze, często jednodniowe jarmarki bożonarodzeniowe organizowane są w wielu dolnośląskich miejscowościach, np. w Bielawie, Jeleniej Górze, Lubaniu i Krotoszycach, na zamku Kliczków.