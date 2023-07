Dolina Kościeliska: malownicza kraina jaskiń. Co trzeba wiedzieć przed wycieczką? Przewodnik po trasach, parkingach i cenach

Dolina Kościeliska przyciąga turystów o każdej porze roku. Trudno się dziwić jej wielkiej popularności: jest bardzo malownicza, pełna ciekawostek i pamiątek po dawnych turystach, hutnikach, a nawet zbójnikach, można tu zwiedzać tajemnicze jaskinie i podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. Szlak przez Dolinę Kościeliską nie jest zbyt długi ani trudny i każdy turysta może go przejść. Przygotowaliśmy dla was praktyczny przewodnik po Dolinie Kościeliskiej: mapa, trasa, atrakcje, cennik wstępu i noclegu w schronisku PTTK. Dowiesz się też, czy można wejść do Doliny Kościeliskiej z wózkiem oraz z psem.

Dolina Kościeliska: jedna z głównych atrakcji polskich Tatr

Dolina Kościeliska to druga największa dolina w Tatrach (pierwsze miejsce zajmuje Dolina Chochołowska). Jest bardzo popularna wśród turystów z uwagi na piękne widoki i ciekawe ukształtowanie: nie brakuje tu malowniczych wąwozów i jaskiń. W dolnych partiach doliny można obserwować dzikie zwierzęta: czasem da się zobaczyć niedźwiedź brunatny, czasem jeleń szlachetny. Czy wstęp do Doliny Kościeliskiej jest płatny? Czy można ruszyć na szlak z psem? Ile się idzie wzdłuż dna Doliny i jakie atrakcje czekają po drodze? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym praktycznym przewodniku po Dolinie Kościeliskiej. Na zdjęciu: widok na Organy i Zdziary z Polany Pisanej. Na licencji CC BY-SA 3.0. Witold Nowakowski, CC BY-SA 3.0 W Dolinie Kościeliskiej nie brak też innych atrakcji: są tu pamiątki po dawnych turystach, hutnikach, a nawet zbójnikach i poszukiwaczach skarbów, którzy w XIX w. mocno wierzyli, że gdzieś w Dolinie Kościeliskiej ukryty jest wielki zbójnicki łup.

Wśród turystów Dolina Kościeliska cieszy się popularnością już ponad 200 lat. Pierwszy szlak rekreacyjny wyznaczono tu w 1815 r.. W XIX w. turyści chętnie szli na szczyt Bystrej, najwyższego szczytu w Tatrach Zachodnich (2248 m n.p.m.), wznoszącego się nad Doliną Kościeliską, by podziwiać z niego wschód słońca. Dolinę Kościeliską zwiedzali i podziwiali zwykli turyści, jak i wielcy artyści. Wśród znanych bywalców wymienić można np. Kazimierza Przerwę-Tetmajera i Stefana Żeromskiego. W Dolinie Kościeliskiej podziwiać można piękne widoki, oglądać pamiątki po dawnych turystach, zwiedzać tajemnicze jaskinie, a nawet spędzić noc w historycznym schronisku PTTK. Na zdjęciu Bystra i Błyszcz widziane ze Starych Kościelisk.



Na licencji CC BY-SA 3.0. Witold Nowakowski, CC BY-SA 3.0 Poniżej przygotowaliśmy dla was praktyczny przewodnik po Dolinie Kościeliskiej. Znajdziecie w nim odpowiedzi m.in. na pytania:

Jak dojechać do Doliny Kościeliskiej?

Gdzie jest parking?

Czy wstęp jest płatny?

Jak długi jest szlak przez Dolinę Kościeliską i ile się nim idzie?

Czy można jeździć po Dolinie rowerem?

Czy można spacerować z psem?

Ile kosztuje przejażdżka bryczką przez Dolinę Kościeliską?

Do których jaskiń można wejść?

Czy wstęp do jaskiń jest płatny?

Dolina Kościeliska: dojazd i mapa

Wylot Doliny Kościeliskiej znajduje się w przysiółku Kiry, części wsi Kościeliska. Od centrum Zakopanego dzieli ją nieco ponad 7 km. Trasę można przejechać samochodem w ok. 10 minut.

Ile kosztuje wstęp do Doliny Kościeliskiej? Cennik

Dolina Kościeliska leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, co oznacza, że aby ją zwiedzić, trzeba kupić bilet do TPN. Ceny nie są wysokie: bilet normalny: 9 zł

bilet ulgowy: 4,50 zł Szlak dnem Doliny Kościeliskiej nie jest wymagający, za to bardzo malowniczy.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Zakopane2017, CC BY-SA 3.0

Parking przed Doliną Kościeliską

Osoby zmotoryzowane mają do dyspozycji płatne parkingi u wylotu Doliny Kościeliskiej, w Kirach. Za cały dzien postoju zapłącimy:

Samochoód osobowy 55 zł

Kamper 85 zł

Motocykl 39 zł Dolnina Kościeliska - parking na mapie:

Trasa przez Dolinę Kościeliską. Jak długi jest szlak?

Dnem Doliny Kościeliskiej wiedzie szlak zielony. Choć sama Dolina ma ok. 9 km długości, szlak liczy nieco ponad 6 km. Prowadzi od sioła Kiry do schroniska PTTK na Hali Ornak. To łatwa trasa – różnica poziomów na całej długości wynosi ok. 6 m.

Dolina Kościeliska - czas przejścia

Spacer przez Dolinę Kościeliską jest bardzo przyjemny, ale zawsze dobrze wiedzieć, ile czasu może zająć, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy zmrok zapada szybciej. Ile się idzie przez Doliną Kościeliską? Na sam marsz szlakiem zielonym przez Dolinę Kościeliską, od Kir do schroniska na Hali Ornak, należy przeznaczyć ok. 1,5 godziny w jedną stronę, czyli 3 godziny w obie.

Dolina Kościeliska rowerem, z psem i z wózkiem

Na terenie Doliny Kościeliskiej obowiązuje zakaz poruszania się samochodami i rowerami. Nie można więc zorganizować wycieczki rowerowej dnem Doliny. Wyboisty szlak nie nadaje się także do wycieczek z dziecięcym wózkiem.

W Dolinie Kościeliskiej nie można wyprowadzać psów. Z psem można spacerować tylko Drogą pod Reglami i dnem Doliny Chochołowskiej.

Dolina Kościeliska: jaskinie dostępne dla turystów

Dolina Kościeliska słynie z jaskiń, których znajduje się tu najwięcej w całych polskich Tatrach. Jaskinia Wielka Litworowa stanowi część systemu najdłuższej i najgłębszej polskiej jaskini – Wielkiej Śnieżnej.

Niektóre jaskinie w Dolinie Kościeliskiej turyści mogą swobodnie zwiedzać. Są to: Jaskinia Mroźna : turyści wpuszczani są od maja do października. To jedyna jaskinia Doliny Kościeliskiej, do której wstęp jest biletowany. Cena biletu wynosi 5 zł, dzieci poniżej 6 lat wchodzą za darmo. Być może bilety mają pokryć koszty oświetlenia elektrycznego – to jedyna jaskinia w Dolinie Kościeliskiej ze sztucznym światłem wzdłuż szlaku turystycznego.

: turyści wpuszczani są od maja do października. To jedyna jaskinia Doliny Kościeliskiej, do której wstęp jest biletowany. Cena biletu wynosi 5 zł, dzieci poniżej 6 lat wchodzą za darmo. Być może bilety mają pokryć koszty oświetlenia elektrycznego – to jedyna jaskinia w Dolinie Kościeliskiej ze sztucznym światłem wzdłuż szlaku turystycznego. Jaskinia Mylna : można ją zwiedzić, idąc czerwonym szlakiem w formie pętli z Polany Pisanej. Przejście trasy zajmuje ok. godziny.

: można ją zwiedzić, idąc czerwonym szlakiem w formie pętli z Polany Pisanej. Przejście trasy zajmuje ok. godziny. Jaskinia Raptawicka : robi duże wrażenie, zwłaszcza jej Dolna Komora – rozległa sala o wymiarach ok. 15 na 20 m; wysokość sklepienia w niektórych miejscach sięga 10 m.

: robi duże wrażenie, zwłaszcza jej Dolna Komora – rozległa sala o wymiarach ok. 15 na 20 m; wysokość sklepienia w niektórych miejscach sięga 10 m. Jaskinia Obłazkowa : znajduje się u podnóża Raptawickiej Turni.

: znajduje się u podnóża Raptawickiej Turni. Smocza Jama: krótki korytarz jaskiniowy, przechodzący przez skałę w Wąwozie Kraków.

Wycieczki do jaskiń mogą być ciekawą przygodą i okazją do zrobienia pięknych zdjęć – rozciągają się z nich piękne widoki na Dolinę i Potok Kościeliski. Należy jednak pamiętać, że w jaskiniach jest ciemno, chłodno i ślisko. Jeśli zwiedzacie je latem, upewnijcie się, że macie przy sobie kurtkę lub sweter. Poza Jaskinią Mroźną, trasy nie są oświetlone i turyści powinni zabrać na wycieczkę własne latarki. W Dolinie Kościeliskiej znajduje się kilka ciekawych i malowniczych jaskiń, które turyści mogą swobodnie zwiedzać. Na zdjęciu widok z Jaskini Mylnej.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Dobromir Sośnierz, CC BY-SA 3.0

Dolina Kościeliska: atrakcje i ciekawe miejsca na szlaku

Marsz zielonym szlakiem dnem Doliny Kościeliskiej urozmaicają liczne atrakcje i ciekawe miejsca. Najważniejsze z nich to (w kolejności, kierując się wzdłuż szlaku na południe):

Niżnia Kościeliska Brama : malownicze, ciasne wrota skalne o niemal pionowych ścianach, wyżłobione przez Potok Kościeliski

: malownicze, ciasne wrota skalne o niemal pionowych ścianach, wyżłobione przez Potok Kościeliski Wyżnia Kira Miętusia : rozległa reglowa polana, dawniej miejsce wypasu owiec. Można tu oglądać piękne widoki.

: rozległa reglowa polana, dawniej miejsce wypasu owiec. Można tu oglądać piękne widoki. Cudakowa Polana : Mniej więcej 10 minut drogi od wylotu Doliny Kościeliskiej otwiera się Cudakowa Polana, na której turyści mogą odpocząć przy wiatach ze stołami.

: Mniej więcej 10 minut drogi od wylotu Doliny Kościeliskiej otwiera się Cudakowa Polana, na której turyści mogą odpocząć przy wiatach ze stołami. Stare Kościeliska : kolejna polana, dziś spokojna i malownicza, ale dawniej bardzo ruchliwa. W XVIII w. wzniesiono tu hutę, którą okazyjnie napadli zbójnicy. Po górnikach i hutnikach została przydrożna kapliczka, tzw. Zbójnicka. Na polanie działała też kiedyś Karczma na Starych Kościeliskach i Gospoda Zamoyskiego z pokojami dla turystów – obie już nie istnieją.

: kolejna polana, dziś spokojna i malownicza, ale dawniej bardzo ruchliwa. W XVIII w. wzniesiono tu hutę, którą okazyjnie napadli zbójnicy. Po górnikach i hutnikach została przydrożna kapliczka, tzw. Zbójnicka. Na polanie działała też kiedyś Karczma na Starych Kościeliskach i Gospoda Zamoyskiego z pokojami dla turystów – obie już nie istnieją. Lodowe Źródło : potok wypływający z podziemnego źródła, które można obserwować z drewnianego pomostu. Woda ma stałą temperaturę ok. 4,5 stopnia Celsjusza. Jest bardzo czysta i bogata w jony wapnia; dawniej Lodowe Źródło było nazywane Zdrojem Goszczyńskiego.

: potok wypływający z podziemnego źródła, które można obserwować z drewnianego pomostu. Woda ma stałą temperaturę ok. 4,5 stopnia Celsjusza. Jest bardzo czysta i bogata w jony wapnia; dawniej Lodowe Źródło było nazywane Zdrojem Goszczyńskiego. Pośrednia Kościelska Brama , tzw. Brama Kraszewskiego: malowniczy skalny wąwóz o ścianach z jasnych wapieni.

, tzw. Brama Kraszewskiego: malowniczy skalny wąwóz o ścianach z jasnych wapieni. Sowa : charakterystyczna turnia, wznosząca się naprzeciw ścieżki wiodącej do Jaskini Mroźnej.

: charakterystyczna turnia, wznosząca się naprzeciw ścieżki wiodącej do Jaskini Mroźnej. Polana Pisana : kolejna polana z wiatami dla turystów, przy których można odpocząć. Na skale nieopodal (tzw. Skale Pisanej), należącej do Wyżni Kościeliska Brama, tysiące dawnych turystów wyryło swoje autografy. Z polany można wyruszyć na zwiedzanie jaskiń: Raptawickiej, Obłaskowej i Mylnej.

: kolejna polana z wiatami dla turystów, przy których można odpocząć. Na skale nieopodal (tzw. Skale Pisanej), należącej do Wyżni Kościeliska Brama, tysiące dawnych turystów wyryło swoje autografy. Z polany można wyruszyć na zwiedzanie jaskiń: Raptawickiej, Obłaskowej i Mylnej. Wyżnia Kościeliska Brama , tzw. Brama Raptawicka: to trzecie i ostatnie na szlaku zwężenie Doliny Kościeliskiej, znowu w formie malowniczego wąwozu. Przy Kościeliskim Potoku wiedzie wygodna drewniana kładka. Wielu turystów uważa, że właśnie Wyżnia Kościelska Brama oferuje najpiękniejsze widoki w całej Dolinie Kościeliskiej. W tej polany prowadzi też żółta ścieżka w formie pętli do Polany Pisanej, prowadząca przez Smoczą Jamę.

, tzw. Brama Raptawicka: to trzecie i ostatnie na szlaku zwężenie Doliny Kościeliskiej, znowu w formie malowniczego wąwozu. Przy Kościeliskim Potoku wiedzie wygodna drewniana kładka. Wielu turystów uważa, że właśnie Wyżnia Kościelska Brama oferuje najpiękniejsze widoki w całej Dolinie Kościeliskiej. W tej polany prowadzi też żółta ścieżka w formie pętli do Polany Pisanej, prowadząca przez Smoczą Jamę. Krzyż Pola : upamiętnia wycieczkę poety Wincentego Pola do Doliny Kościeliskiej w 1852.

: upamiętnia wycieczkę poety Wincentego Pola do Doliny Kościeliskiej w 1852. Stara Polana : w tymi miejscu kończy się wąwóz i Dolina Kościeliska znowu się rozszerza.

: w tymi miejscu kończy się wąwóz i Dolina Kościeliska znowu się rozszerza. Tomanowy Potok: dobry punkt orientacyjny. Za nim leży Mała Polanka Ornaczańska, a na niej wznosi się Schronisko PTTK na Hali Ornak. Jest tu też rozwidlenie szlaków turystycznych: czarny prowadzi nad malowniczy Smreczyński Staw. Szlak przez Dolinę Kościeliską urozmaicają pomosty przerzucone nad Kościeliskim Potokiem.



Schronisko PTTK na Hali Ornak w Dolinie Kościeliskiej. Cena noclegu, rezerwacje

To obecnie jedyne czynne schronisko turystyczne w Dolinie Kościeliskiej, formalnie położone już w Dolinie Pyszniańskiej. Schronisko wzniesiono krótko po II wojnie światowej w stylu zakopiańskim. Stoi na miejscu wcześniejszego schroniska, spalonego przez Niemców.

W schronisku na Hali Ornak znajduje się 48 miejsc noclegowych w pokojach mieszczących od dwóch do ośmiu osób, do tego bufetu, kuchnia i jadalnia. Posiłki płatne, ale turyści mogą otrzymać darmowy wrzątek. UWAGA! Schronisko nie jest podłączone do sieci elektrycznej. Cennik: pokój 2-osobowy z umywalką 120 zł/os./noc

pokój 8-osobowy 90 zł/os./noc

Zestaw śniadaniowy ok. 15 zł

Zestaw obiadowy pk. 30 zł Rezerwacje: drogą mailową na adres: [email protected]

Galeria zdjęć z Doliny Kościeliskiej

Zapraszamy do galerii zdjęć, ukazujących piękne widoki i atrakcje Doliny Kościeliskiej:

Bezpieczeństwo w górach – czy znasz podstawowe zasady?

Wycieczki po górach to świetny sposób na relaks, dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu. Góry to jednak nie plac zabaw i należy poruszać się po nich ostrożnie. Czy znacie podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach?

Bezpieczeństwo w górach. O czym należy pamiętać? Góry przyciągają turystów jak magnes i trudno się dziwić – są piękne i pełne atrakcji, od pięknych zakątków po fascynujące zabytki. Nie wolno jednak zapominać, że góry mogą być niebezpieczne. Należy wędrować po nich, stosując się do kilku zasad i zachowując zdrowy rozsądek. Co należy zabrać na wycieczkę w góry? Jakie są numery alarmowe? Czy można iść w góry z psem? Co oznaczają kolory górskich szlaków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania, związane z wędrowaniem po górach. Jak uniknąć wypadku w górach? Sprawdź prognozę pogody i nie wybieraj się na wycieczkę przy niesprzyjających warunkach.

Zimą zawsze sprawdzaj przed wyruszeniem stopień zagrożenia lawinowego.

Pamiętaj, że jesienią i zimą dni są krótsze – sprawdź godzinę zachodu słońca i planuj wycieczkę tak, by nie iść przez góry po zmroku.

Wybierz trasę odpowiednią do swoich umiejętności, kondycji i doświadczenia. Zaplanuj dokładnie marsz i nie rozstawaj się z mapą. Wyrusz wcześnie, by noc nie zastała Cię w trasie.

Wybierz się na wycieczkę w towarzystwie. Co dwie głowy, to nie jedna.

Przed wyruszeniem na szlak poinformuj o swojej wyprawie personel schroniska lub hotelu. Jakie są numery alarmowe do wzywania pomocy w górach? W Polsce działa zintegrowany system ratownictwa górskiego. Numery, które powinien znać każdy turysta, wybierający się w góry, to: 601 100 300 – numer główny 985 – numer alarmowy 112 – numer ratunkowy Jakie aplikacje mobilne są najbardziej przydatne w górach? Ratunek – po uruchomieniu program automatycznie wybiera odpowiedni numer alarmowy (TOPR, GOPR albo MOPR lub WOPR) i przesyła ratownikom dane o lokalizacji telefonu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak działa aplikacja Ratunek. Horská záchranná služba – słowacki odpowiednik polskiego Ratunku. Mapa Turystyczna – wyznacza najlepsze szlaki w górach, w zależności od potrzeb użytkownika. Podaje też odległości i przewidywany czas marszu. Traseo – oferuje interaktywne mapy z adnotacjami innych użytkowników i możliwość zakupu map do użycia offline. Monitor Burz – aplikacja podająca krótkoterminową prognozę pogody. Polskie Góry – po skierowaniu aparatu na horyzont, program wyświetla nazwy widocznych szczytów. SkiRaport – informuje o warunkach pogodowych na polskich stokach narciarskich. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie aplikacje na telefon najbardziej przydadzą się w górach. Co zabrać na wycieczkę w góry? Warunki pogodowe w górach są różne o każdej porze roku i zmieniają się szybko. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien mieć ze sobą i na sobie każdy turysta wybierający się w góry. Odpowiedni strój – buty za kostkę z grubym bieżnikiem, kurtka przeciwdeszczowa, sweter, nakrycie głowy. Zima także raki na buty i stuptuty chroniące nogawki przed przemoczeniem. Odpowiedni prowiant – zapas wody, suche zapasy w dostosowane od pory roku (np. latem mięso szybko się psuje). Zimą termos z gorącą zupą lub herbatą może nie tylko wzmocnić ciało, ale i podnieść morale turysty. Mapa – tradycyjna lub cyfrowa w telefonie, niezbędna do nawigacji. Apteczka – należy mieć ze sobą przynajmniej podstawowe przybory do opatrywania ran, skaleczeń i otarć, przydać się też może środek przeciwbólowy. Powerbank – jeśli posługujemy się telefonem do nawigacji, musimy zadbać o to, by urządzenie nie rozładowało się, kiedy akurat będzie najbardziej potrzebne. Zapas energii można przechować w powerbanku. Latarka – przydatna, jeśli zdarzy nam się zabawić w górach do wieczora. Kije trekkingowe – bardzo przydatne na trudniejszych szlakach, odciążają kolana zwłaszcza w czasie zejść. Co oznaczają kolory szlaków górskich? Szlaki górskie oznaczane są na mapach i w terenie różnymi kolorami. Nie wskazują one jednak – jak uważa wiele osób – poziomu trudności danego szlaku, lecz raczej jego długość i/lub funkcję. Oto objaśnienia poszczególnych kolorów szlaków: Czerwony – szlak główny, często wiedzie przez najbardziej popularne i atrakcyjne miejsca i szczyty Niebieski – szlak długodystansowy Zielony – szlak krótki, ale pełen atrakcyjnych turystycznie miejsc Żółty – droga dojściowa, np. do schroniska albo łącznikowa między szlakami Czarny – tak samo jak żółty; oznaczenie rzadko używane Dowiedz się więcej na temat kolorów oznaczeń szlaków górskich. Czy można iść w góry z psem? Można, ale tylko po wyznaczonych szlakach. W Tatrach to Droga pod Reglami i Dolina Chochołowska, w Beskidach np. Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Śląskiego, wPieninach np. Wąwóz Homole,większość szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, szlaki Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Jeleniowski Park Krajobrazowy w Górach Świętokrzyskich. Zapoznaj się z pełną listą szlaków, którymi można się udać w góry z psem.