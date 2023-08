Dołącz 9 września do Pochodu Kopernikańskiego w Krakowie z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

W widowisku weźmie udział około 200 wykonawców: aktorzy, tancerze, muzycy, statyści, szczudlarze, francuscy mistrzowie akrobatyki z grupy Compagnie Tac O Tac. Przy akompaniamencie perkusistów grających na wielkich, dwustulitrowych beczkach, widzowie będą mogli zobaczyć mobilne mansjony teatralne.

− W Pochodzie Kopernikańskim znajdzie się wszystko to czym życie od zawsze nas obdarza. Będzie to mobilne przedstawienie, rodzaj wielkiej parady, podczas której zderzymy dwie jakości estetyczne i mentalne. Pokażemy świat nauki, potrzebę dążenia do marzeń oraz codzienny świat zwykłego człowieka. Spektakl zobaczy nawet kilkanaście tysięcy osób, dlatego zależy mi, aby dzięki środkom teatralnym nakreślić i osadzić w epoce, w której żyła postać polskiego geniusza – Mikołaja Kopernika − do udziału w wydarzeniu zachęca Jerzy Zoń, dyrektor Teatru KTO i reżyser widowiska.