Dokumentalny film "Na zawsze Melomani" o początkach sceny jazzowej w Polsce 1 października w kinie Agrafka w Krakowie

O prelegencie: Rafał Zbrzeski - muzyką zafascynowany od najmłodszych lat. Z czasem zainteresowanie piosenkami The Beatles ewoluowało i rozszerzyło się o fascynację dokonaniami Black Sabbath i całej rzeszy zespołów metalowych i punkowych. Po usłyszeniu debiutu grupy Naked City, droga do miłości do jazzu i improwizacji była już prosta. Od 2016 roku prowadzi audycję „Jazzowy bazar”, która narodziła się na antenie Off Radia Kraków, a dziś można jej słuchać na głównej antenie Radia Kraków. Pisał dla magazynów „JazzPress” i „Lizard”, obecnie publikuje w „Jazz Forum” i prowadzi bloga „Dzikie nuty 2.0”.