Dokument o filmowych tropach w krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Premiera w kinie Mikro w czwartek 16 grudnia o godz. 18

Pomysłodawcą realizacji dokumentu o filmowych szlakach Krowodrzy był radny Dzielnicy V Miasta Krakowa – Łukasz Mańczyk. Jako pasjonat kina i absolwent łódzkiej „filmówki”, od lat interesował się tematem. Na początku 2022 roku przekonał kolegów i koleżanki, w efekcie czego w budżecie Dzielnicy V Miasta Krakowa znalazły się środki finansowe na nakręcenie dokumentu.

- To nie jest pierwsze podejście do tego tematu. Już w latach 90. powstały dokumenty opowiadające o „Krakowskim Szlaku Filmowym”, m.in. „Zaczęło się w Krakowie, czyli utracona szansa krakowskiej szkoły filmowej”. My postanowiliśmy podsumować tę wiedzę i przypomnieć, że V dzielnica Krakowa miała duże znaczenie dla polskiego kina. Niewykluczone, że to nie koniec – i być może opowiemy jak wyglądał cały szlak filmowy pod Wawelem. Chcielibyśmy, aby pozostał on nie tylko w postaci filmu, ale być może w innej formie – choćby wirtualnie czy w jako gra miejska – mówi nam Łukasz Mańczyk.