Co dzieje się w Krakowie w najbliższy weekend?

Noc Muzeów - atrakcje dla dzieci

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki zachęca do odwiedzenia otwartej stacji plastycznej – przestrzeni dla dzieci i młodzieży do pracy kreatywnej, inspirowanej pracami z wystawy „Daj mi wszystko”.

Muzeum Zabawek w Aptece Designu przy ul. Kopernika proponuje najmłodszym „Śpiące zabawki” − czytanie bajek zabawkom. Będzie to wydarzenie o charakterze performatywnym. Do udziału zaproszone są dzieci, ale organizatorzy nie odmówią udziału także rodzicom. Na uczestników czekać będą poduszki i koce, można też zabrać swój śpiwór i szczoteczkę do zębów. Wydarzenie nawiązuje do idei nocy w muzeum − ekscytującego doświadczenia pobytu w muzeum poza godzinami otwarcia, kiedy dzieją się rzeczy niezwykłe.