Doda wystąpi 6 stycznia 2024 roku w ramach widowiskowego "Aquaria Tour" w krakowskiej Tauron Arenie

Jedna hala – to za mało, aby pomieścić wszystkich fanów Dody na koncercie. Artystka zdecydowała zatem, że po ogłoszonym na 20 stycznia 2024 roku widowisku w Łodzi, wystąpi także w Tauron Arenie Kraków i to dwa tygodnie wcześniej, 6 stycznia. Już kilka dni temu podekscytowana Doda relacjonowała w swoich mediach społecznościowych, że będzie ogłoszony dodatkowy show. Choć pokazała fragment hali w Krakowie, fani i tak prześcigali się w domysłach o nową lokalizację.

- Porywające, spektakularne show na poziomie światowym, niebanalne aranżacje hitów, które doskonale kojarzymy z rozgłośni radiowych i przede wszystkim, the one and only - Doda w fenomenalnej formie, prezentuje nam swój wulgartyzm i zaprasza do fascynującego świata Aquarii. To po prostu trzeba zobaczyć - mówi Lanberry.