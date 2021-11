Dobry październik lotniska w Krakowie-Balicach: prawie 450 tys. pasażerów pomogło w ożywieniu krakowskiej i małopolskiej gospodarki

Z końcem października weszła w życie zimowa siatka połączeń Kraków Airport. W coraz bogatszej ofercie krakowskiego lotniska można znaleźć aż 123 regularne połączenia do 94 portów lotniczych, w tym dziewięć nowych atrakcyjnych kierunków, na czele z relacją Transavii France do paryskiego Orly oraz lotami Ryanaira – bazowego przewoźnika Kraków Airport – do Budapesztu, Lille, Newcastle, Sztokholmu, Turynu, Rygi, Agadiru i Ankony.

W październiku z usług lotniska w Krakowie-Balicach skorzystało 446 378 pasażerów. To ponad trzy razy więcej niż w czarnym październiku 2020 r., gdy Polskę zalała trzecia fala pandemii (Kraków Airport obsłużył wówczas 145 349 osób), a zarazem o 43 proc. mniej niż w najlepszym w dziejach październiku 2019 roku. Łącznie od początku 2021 roku przez krakowski port lotniczy przewinęło się 2 181 467 pasażerów, co jest liczbą wyższą od wiosennych prognoz.

- Cieszy nas wzrost ruchu pasażerskiego w październiku w stosunku do roku ubiegłego. To znak, że pasażerowie wybierają transport lotniczy nie tylko w wakacje. Cała branża lotnicza i turystyczna ufa, że tym samym systematycznie powraca do Małopolski i Krakowa ruch biznesowy, pielgrzymkowy, naukowy, a także tak ważne dla naszego regionu tzw. city break – komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport. Napawa go optymizmem, że również po sezonie w Krakowie i w Małopolsce spotkać można turystów zagranicznych na ulicach, w muzeach, restauracjach i innych miejscach. - To mocno wpływa na ożywienie w krakowskiej i małopolskiej gospodarce w branżach najsilniej doświadczonych przez pandemię oraz powiązanych z nimi kluczowych sektorach biznesu, ale też kultury i rozrywki - zwraca uwagę prezes krakowskiego portu lotniczego.

Kraków Airport: zimowa ramówka i 123 regularne połączenia

- Duża popularnością cieszą się także loty krajowe Ryanaira do Szczecina i Gdańska oraz PLL LOT do Warszawy. Nic dziwnego, że w listopadzie irlandzki przewoźnik zwiększa częstotliwość połączeń nad Bałtyk – mówi Natalia Vince, rzeczniczka Kraków Airport. Od 8 listopada polecimy do Gdańska aż cztery razy w tygodniu (w poniedziałki, środy, piątki i niedziele), a od 11 listopada do Szczecina trzy razy w tygodniu (we wtorki, czwartki oraz soboty).

Szybciej i bezpieczniej na krakowskim lotnisku