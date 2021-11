"Dobro jest w Małopolsce. Ramię w Ramię". Przed Teatrem Słowackiego stanął mobilny punkt pobrań krwi

FLESZ - Polska odchodzi do węgla Jest porozumienie

Akcja "Dobro jest w Małopolsce. Ramię w Ramię" jest prowadzona przez kilka najbliższych tygodni i obejmie szereg działań, które mają na celu popularyzację honorowego krwiodawstwa.

Idea przyświecająca akcji "Dobro jest w Małopolsce. Ramię w Ramię" to wsparcie honorowego krwiodawstwa w Małopolsce. Akcja jest kontynuacją kampanii świątecznej Dobro jest w Małopolsce, w ramach której w grudniu ubiegłego roku Województwo Małopolskie wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem zachęcało mieszkańców do dobrych uczynków i dzielenia się miłymi gestami w okresie Bożego Narodzenia, a także kontynuacją kampanii prowadzonej online pod nazwą Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!, podczas której województwo zachęcało i motywowało Małopolan do odpowiedzialnego zachowania w dobie pandemii.