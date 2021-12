DOBRA ENERGIA dla Krakowa i Małopolski: Co zrobić, by w domach i firmach nie zabrakło prądu i ciepła, a ich cena była do zniesienia

Przed wybuchem pandemii megawatogodzina energii elektrycznej kosztowała w Polsce w hurcie 250 złotych, a wiosną 2020 r., po wybuchu zarazy, 150 zł. W październiku 2021 r. doszła do 600 zł, a pod koniec listopada przekroczyła 740 zł z dostawą na dzień następny. Tegoroczne stawki są zatem niemal trzykrotnie wyższe od dziejowych rekordów. Dramatycznie winduje to koszty firm, a uderzy także w gospodarstwa domowe: od nowego roku stawki za prąd wzrosną o minimum 20 proc., a - jak podkreśla poseł Jadwiga Emilewicz - gdyby nie obniżki podatków w ramach tarczy antyinflacyjnej, rachunki na prąd byłyby wyższe nawet o 50-70 procent. I to zapewne nie koniec podwyżek!

Z wysokimi kosztami energii zmaga się cała Europa, w Chinach od wielu miesięcy dochodzi do wyłączeń i ograniczeń w zużyciu prądu. Globalne ożywienie gospodarcze po trzeciej fali pandemii doprowadziło do znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię i paliwa, a nałożyło się na to kilka niefortunnych zjawisk – od polityczno-biznesowej gry wokół Nord Stream 2, przez serię katastrof u alternatywnych dostawców gazu i niskie jego zapasy w Europie (spowodowane przebudową unijnego systemu kontraktowania) po arcycherlawe wiatry na Morzu Północnym i Bałtyku skutkujące mizernymi mocami dostarczanymi przez odnawialne źródła energii (OZE). A to właśnie OZE są powszechnie wskazywane jako przyszłość Europy i świata – po pierwsze dlatego, że trzeba chronić środowisko i klimat, a po drugie – dlatego, że paliwa kopalne skończą się nam w perspektywie kilkudziesięciu lat.