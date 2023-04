Dobra Barca i zły Real, czyli historia rywalizacji piłkarskich wrogów, „którzy nie mogą bez siebie żyć” [SPORTOWA PÓŁKA]

Jeśli nawet ktoś czytał wydaną w 2012 roku książkę „El Clasico. FC Barcelona kontra Real Madryt” lub/i publikację, która ukazała się dwa lata później „FC Barcelona – Real Madryt. Wojna światów”, może śmiało sięgnąć także po najnowszą pozycję, bo – pomijając o wiele szerszą perspektywę czasową, jaką ona obejmuje – jest świetnym uzupełnieniem wiedzy o starciach piłkarzy obu klubów i prezentuje inny punkt spojrzenia na historię zmagań „Barcy” z „Królewskimi”.

Co ciekawe, pierwszą książkę napisał Irlandczyk (Richard Fitzpatrick), drugą Francuz (Thibaud Leplat), a kolejne Hiszpan (Alfredo Relano), który urodził się w rodzinie madrycko-barcelońskiej, a dziś jest m.in. redaktorem naczelnym dziennika sportowego „As”, sympatyzującego z Realem. Ta ostatnia więź zdaje się wyjaśniać powód, dlaczego kibicuje madryckiemu klubowi, co czytelnik, zwłaszcza fan Barcelony (choć to jej autor poświęca więcej miejsca), potrafi dosyć łatwo wychwycić.