Do Okna Życia Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami trafił Oleander. Potrzebna pomoc! Aleksandra Łabędź

- Kochani, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc - pisze Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tym razem główną rolę odgrywają króliki. Bardzo potrzebne jest jedzenie właśnie dla królików, pelet, a także akcesoria typu miseczki, poidełka i domki. To jednak nie wszystko. Do Okna Życia KTOZ trafił kolejny, już niestety dziesiąty królik - Oleander, który szuka nowego - odpowiedzialnego domu.