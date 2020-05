Do nagrywania powraca Budka Suflera. W nowej piosence zespołu śpiewa Felicjan Andrzejczak

Budka Suflera przypomina fanom o swoim brzmieniu z okresu przeboju "Jolka, Jolka". Lubelski zespół nagrał singiel „Niebo co dzień”, w którym śpiewa Felicjan Andrzejczak. Jest to przedsmak wspólnej płyty artystów. Do tej pory Andrzejczak był jedynym frontmanem formacji, z którym nie nagrała ona żadnego albumu.

- W 1982 roku zarejestrowaliśmy trzy utwory - “Noc komety”, “Czas ołowiu”, “Jolka, Jolka”. Do wszystkich tekst napisał Marek Dutkiewicz. Do “Czasu…” i “Jolki” muzykę skomponował Romuald Lipko. Wszystkie trzy pieśni zaśpiewał Felicjan Andrzejczak. I chociaż cała ta sesja dostarczyła nam wiele radości i popularności, to “Jolka” przeniosła nas do innej galaktyki, innego wymiaru. Przez ponad trzy dekady żaden koncert bez tego utworu nie był możliwy, a Felicjan był naszym stałym, wspaniałym gościem i wielką gwiazdą - wspominają muzycy Budki Suflera.