Do Krakowa wraca Szalom na Szerokiej! Koncertu w sercu Kazimierza nie było od trzech lat

"Aby ten powrót FKŻ na Szeroką był naprawdę spektakularny - zaprosiliśmy specjalnie na Szeroką Waszych ulubionych festiwalowych artystów. Swoje 20-lecie będzie świętowała izraelska supergrupa Boom Pam wraz z zaproszonymi gośćmi: Netą Elkayam, Shaiem Tsabari i Kutimanem! Drugą gwiazdą koncertu będzie Liraz, która oczarowała i rozbawiła Was w ubiegłym roku w synagodze Tempel. Chcemy, aby jej przesłanie o solidarności z kobietami, którym odebrano głos zabrzmiało podczas Szalom na Szerokiej" - zapowiadają organizatorzy.

Po trzech latach przerwy do Krakowa powróci koncert zamykający Festiwalu Kultury Żydowskiej - spektakularny, energetyczny, 6-godzinny koncert współczesnej i różnorodnej muzyki żydowskiej w sercu Kazimierza. Szalom na Szerokiej odbędzie się w sobotę, 1 lipca.

Tegoroczna edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej odbywać się będzie od 28 czerwca do 2 lipca, a jej tematem będzie kolejny z żywiołów – powietrze. Centrum festiwalu będzie tak, jak w poprzednich latach Namiot FKŻ, festiwalowych koncertów publiczność wysłucha głównie w synagodze Tempel, ale też w Namiocie FKŻ, Alchemii, Hevre i na ulicy Szerokiej.

Jak zawsze wydarzenie będzie otwarte dla publiczności, organizatorzy zachęcają jednak do wsparcia finansowego festiwalu przez serwis Patronite

"Koszty organizacji tegorocznego Szalom sięgną miliona złotych. Zazwyczaj część kosztów koncertu jest pokrywana z wpływów ze sprzedaży biletów wstępu, ale ten koncert jest bezpłatny i takim go chcemy utrzymać. Pomyśleliśmy jednak, że zamiast wprowadzać bilety, poprosimy Was o darowizny na organizację koncertu - jeżeli każdy z 15 0000 uczestników wpłaciłby chociażby 20 PLN, to zebralibyśmy 300 000 PLN, czyli blisko połowę kosztów technicznych Szalom na Szerokiej" - tłumaczą organizatorzy.

