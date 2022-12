Do końca listopada nie wpłynął żaden wniosek o budowę ogólnodostępnego parkingu w Krakowie. "Było zbyt mało czasu" Aleksandra Łabędź

Ostatecznie w ramach Programu Budowy Parkingów Lokalnych do końca listopada nie wpłynął żaden wniosek o utworzenie ogólnodostępnego parkingu na terenie Krakowa. Jak tłumaczy nam Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy ZDMK, zmiany w uchwale dot. programu zostały przegłosowane przez Radnych Miejskich podczas sesji pod koniec października br., dlatego zainteresowani budową nowych miejsc parkingowych w mieście nie mieli zbyt dużo czasu, by o nie wnioskować. Jednak mimo tego, zainteresowanie programem jest duże. Teraz na składanie wniosków o budowę parkingów lokalnych będzie czas aż do końca maja 2023 r.