Do kiedy będzie można parkować za darmo w strefie?

Tymczasem pracownicy Zarządu Dróg Miasta Krakowa - tuż przed decyzją prezydenta Jacka Majchrowskiego o wstrzymaniu przetargów na nowe inwestycje (do 12 maja 2020 r.) - ogłosili przetarg na dostawę do stolicy Małopolski 150 nowych parkomatów.

Jak się dowiadujemy, cena rynkowa jednego parkomatu to do ok. 30 tys. zł. brutto. Za 150 takich urządzeń miasto może zapłacić więc nawet ponad 4 mln złotych (dokładna suma będzie oczywiście znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu).