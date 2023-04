Dni Otwarte. Politechnika Krakowska zaprasza do swoich laboratoriów, na pokazy i konkursy OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Pod hasłem "Dołącz do rodziny PK" odbywają się w tym roku dni otwarte Politechniki Krakowskiej. Mają dwie odsłony: wirtualnie można odwiedzić uczelnię w czwartek (20 kwietnia), a stacjonarnie - w piątek (21 kwietnia). To okazja, by poznać studentów i naukowców z PK, zajrzeć do laboratoriów wszystkich ośmiu wydziałów uczelni, spróbować sił w wirtualnym symulatorze tramwaju albo w tańcu z robotami oraz poznać inżynierskie kierunki studiów, które otwierają drzwi do udanej kariery zawodowej. Swoimi dniami otwartymi PK włącza się także w coroczną akcję "Dziewczyny na politechniki".