Długie kolejki po zdrowie. W Krakowie na wizytę u neurochirurga trzeba czekać 563 dni!

Długie jak tasiemiec kolejki do lekarzy to dla chorych żadna nowość. Liczony w tygodniach, a nawet w miesiącach czas oczekiwania do specjalisty to rzeczywistość wielu pacjentów. Najbliższe wolne terminy przyjęć można znaleźć na rządowej stronie terminyleczenia.nfz.gov.pl.

Przynajmniej w teorii. Wyszukujmy wizytę w poradni neurochirurgicznej w Krakowie. Pierwszy wolny termin dla przypadku stabilnego – 26 lipiec 2024 roku! To dokładnie za 18 i pół miesiąca. Długie miesiące trzeba czekać też na wizytę u chirurga naczyniowego. Najbliższy z terminów ze zwykłym skierowaniem proponuje szpital im. Jana Pawła 2 w Krakowie na... 9 lipca 2024 roku. Jeśli zaś przypadek jest pilny, to na wizytę trzeba poczekać 15 miesięcy i 13 dni - do kwietnia 2024 roku.

W galerii sprawdziliśmy ile trzeba czekać na termin w ramach NFZ na wizytę u różnych specjalistów w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.