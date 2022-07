Długie kolejki po zdrowie. By umówić się do specjalisty w Krakowie, trzeba uzbroić się w cierpliwość

Długie jak tasiemiec kolejki do lekarzy to dla chorych żadna nowość. Liczony w tygodniach, a nawet w miesiącach czas oczekiwania do specjalisty to rzeczywistość wielu pacjentów. Najbliższe wolne terminy przyjęć można znaleźć na rządowej stronie terminyleczenia.nfz.gov.pl.

Przynajmniej w teorii. Wyszukuję wizytę w poradni chirurga naczyniowego w Krakowie. Pierwszy wolny termin dla przypadku stabilnego – 9 października 2023 roku w szpitalu JP 2 w Krakowie. Dzwonię: - Te terminy skończyły się pod koniec czerwca. Teraz mogę Panią zapisać na koniec października - informuje mnie rejestratorka. Mimo że czas oczekiwania wynosi ponad 15 miesięcy to i tak jest to najszybszy z dostępnych terminów w stolicy Małopolski. W poradni przy Szpitalu Uniwersyteckim na wizytę trzeba poczekać około 22 miesięcy, zaś przy szpitalu Bonifratrów blisko 2 lata.