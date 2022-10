Długi weekend listopadowy w Tatrach. Droga pod Reglami znów otwarta, inne atrakcje czekają. Co warto zobaczyć w Zakopanem i okolicach? Emil Hoff

Droga pod Reglami została otwarta po remoncie, a to tylko jedna z licznych atrakcji Tatr na długi weekend listopadowy. Co najbardziej warto zobaczyć i zrobić w okolicach Zakopanego? Podhale ma coś dla każdego. Marcin Makowka / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (6 zdjęć)

Tatry warto odwiedzić o każdej porze roku, a zwłaszcza w długi weekend, gdy jest więcej czasu na zwiedzanie dolin, zdobywanie szczytów, napawanie się przyrodą i poznawanie góralskiej kultury. W długi weekend listopadowy 2022 miłośnicy Tatr będą mieli co robić. Droga pod Reglami została znowu otwarta po remoncie, a to dopiero początek możliwości. Tatry są pełne atrakcji turystycznych i szlaków, które warto przemierzyć. Przekonajcie się, co można robić w Tatrach w długi weekend listopadowy 2022.