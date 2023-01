Długi weekend 2023. Kiedy możemy dłużej odpocząć i gdzie warto wtedy pojechać? Tanie wycieczki po Polsce i świecie na 7 długich weekendów

Przed nami rok długich weekendów. Majówka 2023 może potrwać 9 dni, a Boże Narodzenie 10

W 2023 r. czeka nas ok. 7 długich weekendów, w zależności od tego, jak zaplanujemy dni urlopu. Większość przerw w pracy będzie krótka: 4 z nich potrwają 3 dni, jeden będzie 4-dniowy i jeden 5-dniowy.

Umiejętnie wykorzystując dni urlopu, możemy także zagwarantować sobie w 2023 r. dwie wyjątkowo długie przerwy od pracy: majówka 2023 może trwać 5 lub nawet 9 dni, a przerwa bożonarodzeniowa 4 lub 10 dni. To najlepszy czas do zaplanowania dłuższych podróży i wycieczek, nawet do odległych zakątków globu.

Długie weekendy to okazja do zorganizowania krótszych wyjazdów, np. na city breaki w Polsce i Europie, albo do egzotycznych krajów oddalonych ok. 2-3 godziny lotu od Polski. To dobry sposób na uzupełnienie głównego urlopu, który wedle danych rezerwacyjnych portalu Wakacje.pl Polacy nadal planują przede wszystkim na miesiące letnie od lipca do września.