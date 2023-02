Dla kogo tańszy prąd w 2023 roku? Zobacz, jak skorzystać z wyższego limitu zamrożenia cen. Złóż wniosek i zmniejsz rachunki za energię Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu 2023 – kto musi je złoży? zobacz, jak uzyskać wyższy limit ceny gwarantowanej za energię elektryczną. 123RF.com

Rządowa dopłata do energii przewiduje m.in. zamrożenie cen prądu w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej na obecnym poziomie do progu 2000 kWh, co jest porównywalne do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym. Wiele rodzin w Polsce może jednak skorzystać z większego limitu ceny gwarantowanej za prąd. Zobacz, komu przysługują preferencyjne warunki. Sprawdź, jakie zużycia roczne są brane pod uwagę, żeby uzyskać niżą taryfę na prąd i zmniejszyć rachunki za energię elektryczną.